6 июля, 21:28
Военная операция на Украине

Экс-посол США в России считает маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине

Джон Салливан при этом уверен, что американская администрация должна продолжать следить за ситуацией

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Бывший посол США в России Джон Салливан считает маловероятным, что Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Я считаю крайне маловероятным, что [президент России Владимир] Путин применит ядерное оружие на Украине, не говоря уже о союзниках США по НАТО. <...> Мне кажется, это будет иррационально, мне кажется, это не улучшит позицию Путина ни в контексте специальной военной операции, ни с точки зрения того, как это повлияет на поддержку, которую он получает от стран, на которые опирается, главным образом Китая. Недавно в прессе появились сообщения о предупреждениях, которые Путин получил от [председателя КНР] Си Цзиньпина по поводу применения ядерного оружия. Я могу только догадываться, что премьер-министр [Индии Нарендра] Моди думает так же", - сказал он 6 июля, выступая в прямом эфире, организованном газетой The Washington Post.

Тем не менее Салливан уверен, что американской администрации следует продолжать следить за ситуацией и не упускать из внимания угрозу ядерной войны. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСалливан, ДжонВоенная операция на Украине
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