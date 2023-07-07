В ЮАР сообщили о готовности провести с успехом саммит БРИКС

Посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал отметил, что предстоящий саммит станет одной из крупнейших встреч лидеров многочисленных стран мира

ПРЕТОРИЯ, 7 июля. /ТАСС/. ЮАР полностью готова к успешному проведению саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге. Об этом сообщил в четверг посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал на брифинге по завершении двухдневной встречи шерп и су-шерп объединения, которая прошла в Дурбане на юго-востоке ЮАР.

"Проведена большая подготовительная работа, мы уверены, что предстоящий саммит БРИКС станет успешным и не только с точки зрения многочисленности его участников, но и по своим результатам, - заявил Суклал. - В мире существует огромный интерес к предстоящему саммиту БРИКС, так как он происходит в непростое для международного сообщества время. Мир сейчас разделен, а саммит БРИКС выступает как организатор коллективных действий, направленных на решение существующих проблем путем инклюзивности".

Шерпа от ЮАР заметил, что предстоящий саммит станет одной из крупнейших встреч лидеров многочисленных стран мира.

"Саммит БРИКС начнется 22 августа с открытием делового форума, и все лидеры стран-членов объединения выступят на его заключительной сессии, - сообщил Суклал. - Вслед за деловым форумом будет закрытая встреча всех пяти лидеров стран БРИКС, которая пройдет под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы. Повестка дня этой встречи открытая и ее участники смогут затронуть все интересующие их вопросы глобальной повестки дня и обменяться мнениями".

"23 августа будет центральная часть саммита БРИКС, когда под председательством Рамапосы состоится заседание лидеров стран-членов объединения, - сообщил шерпа от ЮАР. - Оно будет включать также закрытую сессию. В свою очередь в открытой части заседания лидеры заслушают доклад руководителя Нового банка развития Дилмы Руссефф, отчет делового совета БРИКС и женского делового альянса БРИКС. Затем последует брифинг, а вечером состоится официальный обед от лица Рамапосы, на который наряду с лидерами стран-членов объединения будут приглашены лидеры государств, участвующие в программе взаимодействия с БРИКС".

"24 августа лидеры стран БРИКС проведут встречи с главами государств и правительств, приглашенными по линии взаимодействия с БРИКС, - заявил Суклал. - Рамапоса принял решение пригласить для участия в мероприятиях этого дня лидеров всех стран Африки. Приглашены также 11 лидеров группы стран Глобального Юга, представляющие такие региональные организации как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Карибское сообщество, Группы семидесяти семи (G77). Приглашены около 60 лидеров различных стран мира для участия во встречах в формате взаимодействия с БРИКС". Нынешнее председательство ЮАР в БРИКС третье по счету. С наступлением 2024 года председательство переходит к России.