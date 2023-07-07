Зеленский считает, что часть членов НАТО не поддерживает участие Украины в саммите альянса

Он связывает это с тем, что некоторые страны боятся Россию

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что часть членов НАТО не поддерживают участие его страны в саммите альянса, потому что "боятся Россию".

"Могут быть сложности с тем, чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров альянса. Кто-то еще оглядывается на Москву, боится Россию, хотя я считаю, что это большой шанс показать смелость и крепость альянса", - сказал он журналистам.

На вопрос о том, поедет ли президент на саммит, он не ответил, но заявил, что Украине нужен четкий сигнал, что она станет членом альянса. "Чтобы нас пригласили, просто нужно приглашение", - подчеркнул Зеленский.

В преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, Киев активизировал риторику о претензиях на вступление в альянс. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в альянс во время конфликта невозможно и что страны НАТО и Киев это понимают. По его словам, на саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указывали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности. Это, по его словам, исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.