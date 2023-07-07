В МИД Франции считают необоснованными заявления об украинском оружии у погромщиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что протестующие в республике применяют оружие, которое Запад поставляет киевскому режиму

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Франция не видит оснований под заявлениями об использовании участниками недавних погромов в республике вооружений, которые поставлялись западными странами на Украину. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД республики Анн-Клер Лежандр.

Она отметила, что не собирается комментировать "необоснованные заявления" официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. "В данном случае мы поставляем на Украину вооружения, чтобы она могла обеспечить свое законное право на защиту", - сказала Лежандр.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что протестующие во Франции применяют оружие, которое Запад поставляет киевскому режиму. По ее словам, выделяемые Западом, НАТО и непосредственно Францией оружие и средства в поддержку "националистов, нацистов и фашистов на территории Украины как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу".