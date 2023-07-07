Шерпы БРИКС подготовили документ по расширению объединения

В ближайшие дни его направят на рассмотрение министров, сообщил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал

ПРЕТОРИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Документ с концепцией и принципами расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), где учтены пожелания глав МИД стран - членов объединения, подготовлен и будет в ближайшие дни направлен на рассмотрение министров. Об этом сообщил в четверг посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал на брифинге по завершении двухдневной встречи шерп и су-шерп объединения, которая прошла в Дурбане на юго-востоке ЮАР.

"Мы хорошо поработали в последние два дня, и документ готов, - заявил Суклал. - Тем самым мы выполнили указание министров иностранных дел стран - членов БРИКС, которое они дали на своей встрече в Кейптауне 1 июня, улучшить и дополнить концепцию и принципы расширения объединения ". Он напомнил, что задача выработки концепции, принципов, стандартов, критериев и правил расширения БРИКС была поставлена в 2022 году лидерами стран группы по итогам работы их саммита, прошедшего под председательством Китая.

Суклал сообщил, что в середине июля министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обсудит с главами МИД стран БРИКС подготовленный шерпами улучшенный документ о принципах расширения объединения. После этого министры направят свои рекомендации по вопросу о расширении на саммит БРИКС, который состоится в августе в южноафриканском Йоханнесбурге.

По словам Суклала, около 30 государств проявляют сейчас интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки. Среди последних - Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия.

Ранее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.

ЮАР председательствует в текущем году в БРИКС. С наступлением 2024 года председательство переходит к России.