Эрдоган и Зеленский обсудят в Стамбуле урегулирование на Украине и зерновую сделку

По информации источников, турецкий президент может вновь предложить территорию своей страны в качестве площадки для встречи руководства России и Украины по достижению мирных договоренностей

СТАМБУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Перспективы урегулирования украинского кризиса и продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, станут основными темами переговоров в Стамбуле в пятницу президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Они пройдут в двустороннем формате и составе делегаций, сообщили ТАСС в администрации турецкого лидера.

По информации турецкой стороны, рабочий визит в Турцию Зеленского состоится по приглашению Эрдогана, который ранее неоднократно заявлял о готовности продолжить посреднические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. Способствовать этому, как считают в Анкаре, могут хорошие личные отношения турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Благодаря тесным контактам ранее неоднократно удавалось продлевать стамбульские договоренности по зерну, власти Турции прилагают усилия для их пролонгации на новый срок, однако пока такая вероятность невысока в связи с невыполнением российской части пакета договоренностей.

Визит Зеленского состоится на фоне заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности начала мирных переговоров по Украине осенью. Эрдоган, как сообщили ТАСС источники в политических кругах Турции, наверняка, не оставит его без внимания и вновь предложит территорию своей страны в качестве площадки для встречи руководства РФ и Украины по достижению мирных договоренностей.

Визит Зеленского примечателен и тем, что пройдет в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, на котором украинский вопрос будет одним из основных вопросов повестки. Турция является одной из старейших участниц организации Североатлантического договора и неоднократно заявляла, что проводит политику открытых дверей в вопросе расширения альянса.

Официальная информация о возможной встрече Зеленского и Эрдогана в Стамбуле в украинских СМИ не появлялась. В то же время местные аналитики отмечают, что Зеленский надеется на помощь Турции в пролонгации стамбульских договоренностей минимум на год с подключением к зерновому коридору порта Николаева и увеличении объемов экспорта украинской агропродукции в рамках продвигаемой Киевом зерновой инициативы Grain from Ukraine.

Последний раз Эрдоган и Зеленский встречались в августе 2022 года во Львове. Во встрече также участвовал генсек ООН Антониу Гутерриш.