Литва восстановит контроль на внутренних границах ЕС на время проведения саммита НАТО

Меры будут действовать с 7 июля по 13 июля

ВИЛЬНЮС, 7 июля. /ТАСС/. Литва восстанавливает на время проведения в Вильнюсе саммита НАТО погранконтроль по всему периметру госграницы, в том числе на внутренних границах Евросоюза, где он в обычное время не осуществляется. Решение об этом утвердило правительство балтийской республики месяц назад.

По предложению МВД погранконтроль восстанавливается с 7 июля по 13 июля. Контроль предусмотрено восстановить на границе с Латвией и Польшей, где сейчас в рамках единого безвизового Шенгенского пространства он не осуществляется, а также для всех пассажиров в международных аэропортах Литвы (Вильнюс, Каунас, Паланга) и в Клайпедском государственном морском порту.

Будет ли для контроля на границе с Латвией и Польшей расконсервирована инфраструктура контрольно-пропускных пунктов, которые прекратили работу с 2008 года, или должностные лица воспользуются какими-нибудь временными помещениями, не уточняется. Сейчас на этих участках несут дежурство мобильные пограничные группы, которые могут остановить для проверки транспортные средства, показавшиеся им подозрительными.

Саммит НАТО

Как заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, украинский вопрос будет основным на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. По словам Кирби, на саммите союзникам по НАТО будет доложено о ситуации в зоне конфликта, также будет обсуждаться поддержка Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В преддверии саммита НАТО Киев активизировал риторику о своих претензиях на вступление в альянс. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина рассчитывает на этом саммите получить приглашение вступить в организацию по упрощенной процедуре. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на июльском саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны.