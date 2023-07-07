Министры обороны Израиля и США обсудили израильскую операцию в Дженине

По информации пресс-службы оборонного ведомства еврейского государства, Йоав Галант отметил важность высокой точности в выявлении и уничтожении террористической инфраструктуры

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июля. /ТАСС/. Министры обороны Израиля и США Йоав Галант и Ллойд Остин обсудили в четверг по телефону двухдневную контртеррористическую операцию, проведенную израильскими военными в Дженине на Западном берегу реки Иордан ранее на этой неделе. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Сегодня Галант в ходе телефонного разговора проинформировал Остина о недавней контртеррористической операции, проведенной израильскими силами безопасности в Дженине. Галант отметил важность высокой точности в выявлении и уничтожении террористов и террористической инфраструктуры, включая уничтожение складов оружия и производственных площадок, а также укрытий террористов", - говорится в заявлении.

Галант проинформировал американского коллегу о "мерах по предотвращению нанесения вреда гражданскому населению", предпринятых во время операции, а также сообщил, что "жителям Дженина, имеющим разрешения на работу [в Израиле], было разрешено продолжать ездить в Израиль работать в течение всего периода [операции]", продолжили в пресс-службе. Министр обороны Израиля поблагодарил коллегу и американскую администрацию за непоколебимую приверженность безопасности еврейского государства и постоянную поддержку его права на защиту себя от террористических угроз, добавили в ведомстве.

Израильские силы в ночь на 3 июля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Галант 4 июля заявил, что за два дня операции военные положили конец "производственной площадке терроризма" в этом палестинском городе. Утром 5 июля израильские военные завершили вывод подразделений из лагеря в Дженине. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда же предупредил, что израильские военные вернутся в Дженин, если туда "вернется террор".

В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц. Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах еврейского государства.