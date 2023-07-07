Президент Чехии заявил, что Киев может и далее рассчитывать на поддержку Праги

Петр Павел отметил, что предстоящий саммит НАТО зафиксирует поддержку

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Киев может и далее рассчитывать на поддержку Праги в конфликте на Украине и реализации его планов вступления в НАТО и Евросоюз. Об этом заявил в четверг президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции по итогам переговоров с находящимся в Праге с визитом украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Украина может рассчитывать и далее на нашу поддержку, - сказал Павел. - За период конфликта Чехия, не только правительство, но и коммерческие компании и граждане, направили [Украине] 45 млрд крон [около €2 млрд] на борьбу с российской агрессией". "Мы предоставили в целом 676 единиц тяжелой техники и [средств] ПВО, 4,2 млн единиц среднекалиберных и крупнокалиберный боеприпасов или, например, 380 тыс. артиллерийских снарядов. Чешское правительство предоставило 1,5 млрд крон (примерно €63 млн - прим. ТАСС) на гуманитарную помощь", - сказал чешский лидер.

Предстоящий саммит НАТО, как отметил он, зафиксирует поддержку Украину. Она будет выражена и финансовыми средствами в сумме €500 млн. Чехия готова внести свой вклад в размере €5 млн. Кроме того, по итогам саммита уровень взаимодействия Североатлантического альянса с Украиной повысится на новый уровень. "В интересах Чехии, чтобы Украина, когда война закончится, начала переговоры о вступлении в НАТО", - подчеркнул Павел. Он также проинформировал, что "Чехия будет стараться, чтобы переговоры с Украиной о вступлении в ЕС начались до конца текущего года".

Павел сообщил, что на будущей неделе делегация чешских экспертов посетит Украину, где будет обсуждать возможности расширения дальнейшего сотрудничества с этой страной. Зеленский, как сказал он, стал первым президентом Украины, который посетил Чехию за последние 14 лет.

Зеленский, отвечая на вопрос, как он оценивает контрнаступление ВСУ, выступил с утверждением, что инициатива перешла к украинской армии и он оптимистично смотрит вперед. Павел, в свою очередь, отметил, что, по его мнению, в текущем году Украина может провести только одно контрнаступление. "Мы должны сделать все, чтобы Украина была успешна в этом контрнаступлении", - сказал чешский лидер.

На вопрос о том, как украинские власти будут гарантировать, что не произойдет насильственного переселения русскоязычного населения востока Украина и Крыма в случае установления контроля Киева над ними, Зеленский заявил, что "никогда на Украине ничего такого не происходило". По его утверждению, преимущественно говорившие на русском языке жители восточных регионов Украины сами стали активно отказываться от его использования после 24 февраля 2022 года.