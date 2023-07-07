Экс-посол США в РФ считает, что Вашингтон недостаточно быстро оказывает помощь Киеву

Комментируя возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной, Джон Салливан отметил, что это возможно

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Бывший посол США в Москве Джон Салливан считает, что Вашингтон недостаточно быстро оказывает Киеву военную помощь.

"Я думаю, что администрация действовала медленно в вопросе предоставления помощи, которая нужна Украине и которая не вызвала бы резкой реакции со стороны России. Я считаю, что факты говорят сами за себя: есть целый ряд различных систем вооружений, которые мы изначально отказывались поставлять, а в конце концов союзники и Украина убедили нас сделать это. Сделай мы это быстрее, Украина сейчас находилась бы в лучшей позиции при проведении контрнаступления этим летом", - заявил он в четверг, выступая в прямом эфире, организованном газетой The Washington Post.

Комментируя возможность заключения мирного договора между РФ и Украиной, Салливан сказал, что это возможно, однако "оно будет лишь временным", а не постоянным. По мнению бывшего представителя Соединенных Штатов в России, делать выводы об украинском контрнаступлении пока рано. Однако он признал, что оно продвигается медленно и что нельзя недооценивать военные возможности России.

"Я не думаю, что мы в правительстве США или что председатель [Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк] Милли недооцениваем возможность России противостоять контрнаступлению Украины. Это было бы ошибкой <...>. Я уверен, что наше военное руководство не исходит из этого ошибочного впечатления. Россия окопалась, у нее было много времени, чтобы окопаться, чтобы подготовить минные поля, подготовить свою оборону", - отметил бывший американский посол. "Я бы не стал недооценивать Россию, но я бы также не стал недооценивать Украину", - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что администрация Соединенных Штатов объявит 7 июля об очередном пакете военной помощи Украине, который, как ожидается, будет включать кассетные боеприпасы.