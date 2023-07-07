Экс-глава внешней разведки Франции назвал причиной беспорядков в стране массовую миграцию

По оценке Пьера Брошана, с учетом 3,6 тыс. задержанных в протестах могли участвовать до 200 тыс. человек

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Погромы, произошедшие в некоторых французских городах, стали следствием массовой миграции и провалом политики властей по предотвращению отделения диаспор от французского общества. Такое мнение высказал бывший начальник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Пьер Брошан в интервью газете Le Figaro, опубликованном в четверг.

"Если мы достигли этой точки, то это, возможно, прежде всего из-за доминирующей идеологии, которая оправдывала и даже прославляла массовую иммиграцию, которую нам пришлось пережить в течение полувека", - сказал он.

Он признал, что произошедшее имело признаки "гражданской войны", однако технически таковой не являлось: не было вооруженного противостояния организованных групп, да и "гражданской", по его словам, борьбу можно назвать, когда речь идет о гражданах одного государства. "С одной стороны, достаточно много иностранцев участвовало в этих событиях, с другой, я считаю, что обладатели двойного гражданства и граждане, которые нападают на представительства Франции, исключают себя из национального сообщества", - сказал он.

Беспрецедентное насилие

Брошан считает, что подобных по масштабу уличных беспорядков Франция не знала уже много десятилетий, если не со времен революции 1789 года. Сравнивая произошедшее с "бунтом пригородов" 2005 года, который также начался с гибели от рук полиции двух подростков североафриканского происхождения, экс-глава разведки отметил много схожих черт в поведении погромщиков.

"Мы можем только ужасаться чрезвычайному распространению криминального измерения, своего рода парадоксальной вспышке эндемической чрезмерной преступности диаспор", - сказал Брошан. По его оценке, с учетом 3,6 тыс. задержанных в беспорядках могли участвовать до 200 тыс. человек.

"Хочется верить в спонтанный характер этого "мозаикоподобного" взрыва без национального координатора и боевой структуры: мы до сих пор не можем обнаружить за "бунтовщиками" никакого центрального комитета, исламской "шуры" или профсоюза наркоторговцев", - отметил он.

Растущие диаспоры

Однако собеседник издания отметил разницу в числе иностранцев, населявших пригороды: с 2005 года диаспоры во Франции выросли примерно на 5 млн человек. Достигнув определенной критической массы, "которая заставляет их к собственному удивлению осознавать свою непреодолимую силу", они воспринимают компромиссы и уступки как слабость и "демонстрируют свой собственный суверенитет в рамках единого и неделимого пространства".

"Со своей стороны, я бы описал нынешнюю катастрофу как "восстание или бунт против французского национального государства со стороны значительной части молодых людей неевропейского происхождения, проживающих на его территории". Главный вопрос, который стоит на кону, - это монополия на легитимное насилие на этой же территории. Запутанная формулировка, конечно, но, как мне кажется, она как нельзя лучше описывает ту стадию разложения, которой мы достигли", - сказал он.

Ловушка расизма

Бывший глава DGSE считает, что власти не сделали выводов из событий 2005 года. По его словам, политики продолжали отрицать наличие проблемы с миграцией и провалом интеграции прошлых поколений мигрантов, чьи дети также росли фактически в изолированных от французского общества диаспорах. Особенно он раскритиковал невозможность поднятия проблемы миграции ввиду тотального табу и боязни политиков быть обвиненными в расизме.

"Десятки "жестких и гуманных" законов, сотни миллиардов, вложенных в больную страну, само существование которой теперь поставлено на карту. Некомпетентность? Лицемерие? Высокомерие? Наивность? Корысть? Я бы поставил во главу списка отсутствие мужества перед лицом панического страха получить клеймо "расиста", которое ставит крест на карьере", - сказал Брошан.

По его словам, подобная двойственность отчетливо прослеживается во время зарубежных визитов тех же самых политиков, когда они в доверительных беседах с дипломатами жалуются на проблемы округов, от которых избираются. Излив душу, они "возвращаются во Францию, чтобы снова петь гимн "республиканским ценностям", отметил собеседник издания, указав на свой прошлый опыт на посту посла Франции в Венгрии и Израиле.

Решение проблем

В связи с этим Брошан призвал власти Франции правильно расставить приоритеты и заниматься не "доступом к туалетам по гендерному признаку", а вопросами внутренней безопасности республики. Он отметил, что "чтобы выбраться из ямы, нужно перестать ее копать" и указал на необходимость сокращения возможностей для миграции и ужесточение условий для получения гражданства.

Бывший разведчик выступил за безжалостную борьбу с чувством безнаказанности среди участников беспорядков, которое, по его мнению, стало катализатором погромов последних дней. Также он выступил за снижение возраста совершеннолетия, который сейчас составляет 18 лет, и возвращение реальных тюремных сроков для всех с последующим немедленным лишением свободы, "пусть даже на короткий срок", и за ужесточение наказаний для рецидивистов.

"В более долгосрочной перспективе, очевидно, система национального образования и система социального обеспечения должны быть поставлены под сомнение, сверху донизу", - добавил он. "У наших лидеров есть уникальная возможность освободиться от смирительной рубашки, в которую они сами себя загнали, и получить в качестве бонуса одобрение, по крайней мере, трех четвертей французского народа", - заключил Брошан.