СМИ: МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Британии из-за новых санкций

Британское правительство ранее ввело ограничения против киберкомандования Корпуса стражей исламской революции

ДУБАЙ, 7 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Великобритании после того, как Лондон ввел очередные санкции в отношении исламской республики. Об этом сообщило в четверг агентство IRNA.

"В ответ на деструктивные и интервенционистские действия и заявления Великобритании Изабель Марш, поверенный в делах посольства Великобритании в Тегеране, была вызвана в Министерство иностранных дел", - говорится в сообщении.

Британское правительство ранее ввело санкции против киберкомандования Корпуса стражей исламской революции, верховных советов по кибербезопасности и культурной революции Ирана, их руководства, а также начальников нескольких иранских тюрем. В обосновании ограничительных мер указывается, что организации, включенные в список 6 июля, "участвуют или участвовали в серьезных нарушениях прав человека в Иране и среди прочего несут ответственность за нарушение или призывы к нарушению свободы слова, выражения мнений и мирных собраний".

В черный список также включили Центр по расследованию организованной преступности, якобы осуществляющий кибероперации против иранских диссидентов, и академию Равин, где, как утверждают западные спецслужбы, обучают будущих иранских хакеров. Под санкции подпали секретарь верховного совета по кибербезопасности Сейед Мохаммад Амин Агамири, секретарь верховного совета культурной революции Абдол-Хосейн Хосров Панах, а также глава управления кибербезопасности шиитского народного ополчения "Басидж" Мослим Моэн.