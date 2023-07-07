Министры G7 в Японии обсудят устойчивое городское развитие и декарбонизацию мегаполисов

Организаторы встречи пояснили, что 7 июля министры G7 примут участие в нескольких культурных мероприятиях, а основными днями переговоров станут 8 и 9 июля

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Встреча министров G7 по вопросам устойчивого городского развития открывается в пятницу в Такамацу (префектура Кагава). Основными темами трехдневной встречи, по данным организаторов, станут вопросы, связанные с созданием зеленых зон в городах и декарбонизацией мегаполисов.

Как сообщили организаторы встречи, 7 июля министры G7 примут участие в нескольких культурных мероприятиях, а основными днями переговоров станут 8 и 9 июля. Председательствует на встрече министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто.

Ожидается, что оказание помощи Украине также станет одной из тем открывающейся 7 июля встречи. Представители украинской стороны примут участие в переговорах в онлайн-формате.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая провела ее саммит в Хиросиме.