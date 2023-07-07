Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов

В Совете Евросоюза отметили, что такое решение позволит срочно выделить на эти цели €500 млн

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Совет Европейского союза (ЕС) согласовал с Европарламентом (ЕП) проект расширения производства боеприпасов в странах ЕС. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте Совета ЕС.

"Председательство Совета сегодня достигло предварительного соглашения с представителями Европейского парламента по акту поддержки производства боеприпасов (ASAP, Act in Support of Ammunition - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение позволит в срочном порядке выделить €500 млн из бюджета ЕС для наращивания производства боеприпасов и ракет. При этом будет реализован план по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и государств - членов ЕС.

"Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению по ASAP ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС и, в конечном счете, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС", - приводятся слова главы Минобороны Испании Маргариты Роблес.

Речь идет о ракетах для РСЗО и ПВО. Еврокомиссия представила в начале мая предложения по акту поддержки производства боеприпасов, который должен повысить заинтересованность европейской оборонной промышленности в инвестициях в наращивание производственных мощностей, включая увеличение поставок сырья, оборудования и числа рабочих. План ставит своей целью производство 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев.

Предварительное соглашение теперь должно быть одобрено Советом ЕС и ЕП. Ожидается, что оно будет подписано и вступит в силу до конца июля.