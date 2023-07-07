СМИ: умер бывший лидер колумбийских повстанцев Иван Маркес

Власти пока официально не подтвердили его смерть

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июля. /ТАСС/. Один из лидеров расформированной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Лусиано Марин Аранго, более известный под псевдонимом Иван Маркес, умер спустя год после совершенного на него покушения. Об этом сообщила в четверг газета El Tiempo со ссылкой на источники в правительстве.

Колумбийские власти официально пока не подтвердили смерть Маркеса. Первым о ней сообщил журналист Ямид Амат в эфире телеканала Canal 1. По его данным, Маркес не полностью оправился после совершенного на него нападения.

В июле прошлого года журнал Semana сообщил, что Маркеса было совершено покушение, в результате которого он погиб. Позднее власти Колумбии заявили, что бывший лидер РВСК выжил и был доставлен в больницу в Каракасе.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. С тех пор его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали в беженцев. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.

В августе 2019 года в YouTube появилась запись выступления Маркеса, который объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе.