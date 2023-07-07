Глава МАГАТЭ заявил, что эксперты выражали опасение о плане Японии по сбросу воды с АЭС

Среди участников рабочей группы только несколько человек высказали обеспокоенность

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что несколько экспертов, входящих в рабочую группу по оценке планов Японии по сбросу очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1", высказывали обеспокоенность в связи с соответствующими планами японской стороны. Об этом глава МАГАТЭ заявил в интервью агентству Reuters, выдержки из которого приводятся в пятницу.

"Я слышал, что о таком говорилось. Но повторюсь, опубликованный нами [доклад] - безупречен с научной точки зрения", - отметил Гросси, отвечая на вопрос о том, были ли какие-либо разногласия среди экспертов при подготовке доклада по ситуации на АЭС "Фукусима-1". Он добавил, что обеспокоенность выразили один или два эксперта. В то же время, как отмечает Reuters, Гросси подчеркнул, что ни один из специалистов не выражал обеспокоенность ему напрямую и не уточнил, при каких обстоятельствах он слышал о соответствующих словах экспертов.

В рабочую группу, которой было поручено оценить план сброса, входили эксперты из России, Китая и США, а также из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.