Премьер Японии лично посетит Литву для участия в саммите НАТО

Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что Фумио Кисида таким образом намеревается подчеркнуть важность укрепления отношений между Токио и альянсом

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 11-13 июля посетит Литву, где лично примет участие в саммите НАТО, а также Бельгию для встречи с руководством ЕС. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Премьер-министр [Фумио] Кисида с 11 по 13 июля посетит Вильнюс и Брюссель. В Литве он примет участие в саммите НАТО, в Бельгии - в регулярной встрече на высшем уровне между Японией и ЕС", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что Кисида примет участие в саммите НАТО уже второй раз с прошлого года. По словам генерального секретаря кабинета министров, своим участием в саммите глава японского правительства намеревается подчеркнуть важность укрепления отношений между Японией и НАТО на фоне ситуации на Украине и в целом сложной обстановки в области безопасности.

Премьер-министр Японии на полях саммита НАТО планирует провести двусторонние встречи, обменявшись с коллегами мнениями по ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, рассказал Мацуно.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.