Южная Корея признала, что план Японии по сбросу воды с АЭС соответствует стандартам

Глава управления координации государственной политики республики Пан Мун Гю отметил, что в случае с тритием подтверждено, что его содержание подходит по международным правилам, в том числе МАГАТЭ

СЕУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Планы Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" соответствуют международным стандартам. Об этом в пятницу заявил глава управления координации государственной политики Республики Корея Пан Мун Гю.

"Согласно результатам проверки плана Японии в отношении загрязненной воды, который был представлен к настоящему времени, уровень концентрации радиоактивных веществ соответствует стандартам по выбросам в море. В случае с тритием подтверждено, что [его содержание] соответствует международным стандартам, в том числе МАГАТЭ", - приводит агентство Yonhap слова Пан Мун Гю.

Он подчеркнул, что если сброс воды пройдет строго по плану, то он будет соответствовать нормам.

Южнокорейские власти представили 7 июля результаты собственного исследования влияния планируемого сброса воды в океан. В конце мая южнокорейские специалисты посетили АЭС "Фукусима-1". В частности, в Сеуле указали, что влияние сброса воды на Южную Корею будет незначительным - концентрация радиоактивных веществ в южнокорейских водах останется в пределах нормы благодаря океаническим течениям.

Как указывает агентство Yonhap, технология очистки воды на АЭС была улучшена, в результате чего уровень радионуклидов остается в допустимых пределах с 2019 года.

Глава управления отметил, что правительство Республики Корея с уважением относится к выводам МАГАТЭ о планах Японии по сбросу воды с АЭС в океан. Пан Мун Гю также сказал, что власти не станут отменять запрет на импорт морепродуктов из восьми префектур вблизи Фукусимы до тех пор, пока граждане не перестанут беспокоиться о безопасности. Этот вопрос не зависит от планов Японии по сбросу очищенной воды, подчеркнул он.

О плане Японии

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода - тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.