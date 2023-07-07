7 июля, 03:22

Байден перед выступлением ударил ногой трибуну

AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Evan Vucci

Президент США предположил, что если он встанет на нее, то это сделает его выше ростом

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг несколько раз ударил ногой трибуну, прежде чем начать выступление в штате Южная Каролина.

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Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

"Если вам интересно, что я пинаю - я пинаю трибуну. Но это не работает", - объяснил он. Американский лидер также предположил, что, если он встанет на трибуну, то это сделает его выше ростом.

Президенту в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы, которые в США шутливо именуют "байденизмы". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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