КНР ограничила импорт из Японии после решения о сбросе воды с "Фукусимы-1"

По информации китайской таможни, ограничения вводятся для обеспечения безопасности импортируемого продовольствия

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Главное таможенное управление (ГТУ) КНР объявило о запрете на ввоз продуктов из 10 префектур Японии в связи с решением японской стороны о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Сообщение об этом было опубликовано в пятницу на сайте регулятора.

"Чтобы предотвратить экспорт радиоактивно загрязненных японских продуктов питания в Китай и обеспечить безопасность импортируемого продовольствия для китайских потребителей, китайская таможня запрещает ввоз продуктов из 10 префектур, включая Фукусиму", - говорится в заявлении ГТУ КНР.

МАГАТЭ 4 июля опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио глава агентства Рафаэль Гросси также отметил, что МАГАТЭ считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн т воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода - тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.