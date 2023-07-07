Гросси заявил об успехах МАГАТЭ в вопросе доступа к секциям Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что в ходе осмотра помещений, включая бассейны для охлаждения, специалисты организации "не обнаружили никаких взрывчатых веществ или мин"

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) делает успехи в вопросе доступа к различным секциям Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в пятницу сообщил журналистам в Токио глава организации Рафаэль Гросси.

"Что касается доступа [к АЭС], я думаю, что мы добились прогресса - со вторника до сегодняшнего дня мы получили больше доступа. Пока еще не получили доступ к крышам зданий, но мы подали соответствующие запросы, и я вполне уверен, что мы получим доступ", - отметил он.

Гросси подчеркнул, что в ходе осмотра помещений, включая бассейны для охлаждения, специалисты МАГАТЭ "не обнаружили никаких взрывчатых веществ или мин". "Мы все еще хотим осмотреть другие [части станции], но иногда это занимает время", - отметил он, пояснив, что станция находится "в зоне активных боевых действий", а получение разрешений у контролирующей станцию российской стороны иногда занимает "день или два".

5 июля эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на ЗАЭС.

Журналисты также задали Гросси вопрос о вероятности ядерной трагедии на станции, о которой заявляет украинская сторона. "Я уже выступал здесь 4-го числа. Если вы помните, в то время озвучивались опасения, что 5-го числа произойдет определенная трагическая ситуация. Ничего 5-го числа не случилось", - отметил он. В то же время Гросси добавил, что не хочет, чтобы его слова звучали "успокаивающе", подчеркнув, что он и МАГАТЭ продолжают испытывать серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией на ЗАЭС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на ЗАЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в свою очередь выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.