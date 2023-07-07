Суд в Индии отказал внуку Ганди в приостановке исполнения приговора

Одного из лидеров оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахула Ганди приговорили к двум годам тюрьмы по делу о диффамации из-за его слов о премьере страны Нарендре Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. /ТАСС/. Высокий суд индийского штата Гуджарат отклонил ходатайство одного из лидеров ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК) Рахула Ганди о приостановке исполнения приговора по делу о диффамации, который предусматривает два года тюрьмы. Об этом в пятницу сообщило агентство ANI.

"Высокий суд Гуджарата постановил, что суд первой инстанции принял правомерное решение, оснований для его пересмотра нет. В связи с этим ходатайство отклонено", - сообщает агентство.

Ганди может оспорить это решение в Верховном суде Индии. Если оно не будет отменено, то политик не сможет в ближайшее время восстановить депутатские полномочия и получить право участвовать в выборах. При этом Ганди пока не будет отправлен в тюрьму, поскольку рассмотрение апелляции на сам приговор продолжается.

23 марта суд в Сурате приговорил Ганди к двум годам тюремного заключения. Его признали виновным по делу о диффамации из-за его высказываний о фамилии действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Выступая на политическом митинге своих сторонников в Гуджарате в 2019 году, Ганди якобы задался вопросом, "почему все воры носят общую фамилию Моди", намекая на скандал, связанный с бежавшими на тот момент из страны бизнесменами Ниравом Моди и Лалитом Моди. Ганди при этом не выступал с прямыми обвинениями в адрес действующего премьера. Однако истцы утверждали, что своим заявлением он "оклеветал всех Моди".

52-летний Рахул Ганди - выходец из самого известного в Индии политического клана Неру - Ганди, управлявшего страной большую часть ее независимой истории. Он также является одним из лидеров ИНК - старейшей политической силы в Индии. Рахул Ганди - сын Раджива Ганди (1944-1991), внук Индиры Ганди (1917-1984) и правнук Джавахарлала Неру (1889-1964).