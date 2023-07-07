CNN: Десантис собрал во втором квартале $20 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп ранее сообщил, что его команда во втором квартале собрала $35 млн

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис, претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, во втором квартале собрал $20 млн пожертвований. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

По его данным, президентская кампания Десантиса смогла собрать эту сумму за шесть недель после того, как в мае политик подал документы для участия в выборах президента США.

Как отмечает телеканал, ранее в среду бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что его команда во втором квартале собрала $35 млн.

По данным исследовательской организации OpenSecrets, на предыдущих выборах нынешнему президенту США Байдену удалось собрать более $1 млрд пожертвований, в то время как Трамп собрал тогда $774 млн.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля демократ Джо Байден сказал, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Республиканец Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку еще в ноябре 2022 года.