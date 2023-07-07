Секретарь Совбеза Армении и советник Байдена обсудили вопросы безопасности

Как сообщили в Ереване, Армен Григорян и Джейк Салливан также "подчеркнули развитие двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, экономики и демократии"

ЕРЕВАН, 7 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в Вашингтоне на встрече с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном обсудил вопросы безопасности региона. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

"На встрече стороны обсудили ситуацию и вызовы региональной и более широкой внерегиональной безопасности. В этом контексте секретарь Совета безопасности представил собеседнику подходы армянской стороны по ряду важных направлений. Собеседники обсудили вопросы, представляющие двусторонний интерес, в частности, подчеркнули развитие двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, экономики и демократии", - говорится в сообщении.