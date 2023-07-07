МАГАТЭ считает, что вода с "Фукусимы-1" может рассеяться в нескольких км от Японии

Глава агентства Рафаэль Гросси пояснил, что вследствие этого ситуация не будет носить трансграничный характер

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты МАГАТЭ считают, что вода с АЭС "Фукусима-1", сброс которой планируется осуществить в ближайшее время, может рассеяться в океане в нескольких километрах от береговой линии Японии, вследствие чего ситуация не будет носить трансграничный характер. Об этом в пятницу по итогам своего визита в Японию заявил журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"По нашему мнению, принимая во внимание степень разбавления [воды] и рассеивание, может быть так, что никакого трансграничного эффекта не будет вовсе. Есть возможность, что тесты и проверки, которые мы будем проводить, это в действительности подтвердят, но принимая во внимание крайне низкий уровень радионуклидов, рассеивание может произойти полностью уже в нескольких милях от берега", - отметил он.

Гросси добавил, что даже если какая-то часть сброшенной воды проделает более далекий путь, ее можно будет не принимать в расчет. "Словосочетание - можно не принимать в расчет. Это будет что-то, что мы может быть даже не сможем зафиксировать и измерить. Что-то, что будет неотличимо от того, что уже есть по естественным причинам", - пояснил он, подчеркнув, что "тритий повсюду" и демонстративно подняв свой стакан с водой.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено оценить план сброса, входили эксперты из России, Китая и США, а также из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.

Ситуация на АЭС

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после удара мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить к 2050 году.