AP сообщило о намерении США передать Киеву тысячи кассетных боеприпасов

По данным агентства, объем нового пакета военной помощи оценивается в $800 млн

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов 7 июля объявят об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники.

По их данным, объем нового пакета помощи Киеву оценивается в $800 млн.

Как пишет газета The Washington Post, американская администрация приняла это решение после нескольких месяцев дискуссий. Чиновники раздумывали о том, стоит ли поставлять Украины боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. По данным издания, речь идет об артиллерийских снарядах M864, впервые выпущенных в 1987 году. Они используются для стрельбы из гаубиц калибра 155 м, которые США и другие западные страны поставили Украине.

Пентагон последнюю оценку кассетных боеприпасов проводил более 20 лет назад и указал тогда, что около 6% суббоеприпасов таких снарядов "не разрываются" после применения. По данным газеты, это значит, что по крайней мере 4 из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, не взорвутся на площади около 22,5 тыс. квадратных метров - это примерно равно площади 4,5 футбольного поля.

В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые будут представлять минимальную угрозу для мирного населения. По его словам, доля неразорвавшихся элементов у таких снарядов превышает 2,35%.

О боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.