Глава МАГАТЭ заявил о желании повысить уровень сотрудничества с Ираном

Рафаэль Гросси отметил, что реализация договоренностей с Тегераном "продвигается крайне медленно"

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хотел бы видеть сотрудничество с Ираном на более высоком уровне. Об этом он заявил в пятницу, общаясь с журналистами в Национальном пресс-клубе по итогам своей поездки в Японию.

"В настоящее время усилия по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС) застопорены, так что в этой плоскости ничего особенного не происходит. Сотрудничество с Ираном продолжается, но не на том уровне, который я хотел бы видеть", - отметил Гросси, подчеркнув, что донес соответствующую позицию до иранской стороны.

Гросси напомнил, что в марте посещал исламскую республику. "В совместном заявлении мы договорились об определенных действиях, но имплементация этих договоренностей продвигается крайне медленно", - рассказал он, подчеркнув, что МАГАТЭ "ведет попытки ускорить реализацию договоренностей с целью недопущения роста напряженности в этой части мира".

В марте 2023 года Гросси в ходе своего визита в Тегеран провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. На встрече глава агентства выразил удовлетворение выработанными совместными мерами, которые, по его словам, предполагают налаживание сотрудничества между исламской республикой и МАГАТЭ.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой, однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности.