7 июля, 06:49
Военная операция на Украине

В Николаевской области сообщили о пожаре на складе после взрывов

В Днепропетровской области также сообщили о пожаре на предприятии в Криворожском районе региона

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Возгорание складского помещения зафиксировано в городе Очаков Николаевской области, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Произошло возгорание одноэтажного складского помещения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее власти Днепропетровской области также сообщили о пожаре на предприятии в Криворожском районе региона.

Ночью воздушная тревога объявлялась в центральной, восточной и южной частях Украины. СМИ сообщали о взрывах в районе Кривого Рога, а также в Киевской, Николаевской и Одесской областях. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация