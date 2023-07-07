В Николаевской области сообщили о пожаре на складе после взрывов

В Днепропетровской области также сообщили о пожаре на предприятии в Криворожском районе региона

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Возгорание складского помещения зафиксировано в городе Очаков Николаевской области, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

"Произошло возгорание одноэтажного складского помещения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее власти Днепропетровской области также сообщили о пожаре на предприятии в Криворожском районе региона.

Ночью воздушная тревога объявлялась в центральной, восточной и южной частях Украины. СМИ сообщали о взрывах в районе Кривого Рога, а также в Киевской, Николаевской и Одесской областях.