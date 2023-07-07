WP: страны НАТО не согласовали, что предложить Украине на саммите в Литве

По информации газеты, Вашингтон несколько месяцев пытался "снизить ожидания Киева", сосредоточив разговор на гарантиях безопасности, а не на расширении альянса

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Страны НАТО пока не пришли к согласию, какие формы сотрудничества предложить Украине на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов.

По ее данным, официальные лица США и других стран НАТО ориентированы на развитие с Киевом двусторонних или многосторонних "пактов о взаимной обороне" или "меморандумы о безопасности". Многие союзники считают невозможным даже обсуждать вопрос вступления страны в альянс, пока конфликт на ее территории продолжается, уточняет газета. Другие члены НАТО сомневаются в готовности Украины к членству, которой предстоит решить "хроническую проблему коррупции".

Как отмечает издание, Вашингтон несколько месяцев пытался "снизить ожидания Киева", сосредоточив разговор на гарантиях безопасности, а не на расширении альянса. Администрация президента США Джо Байдена хотела "сместить дискуссию в сторону долгосрочных пактов о безопасности" как альтернативы членству в НАТО, потому ни одна страна "не желает посылать своих солдат воевать на Украине", поясняет газета.

7 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что прием в НАТО любой страны, включая Украину, - это процесс, и США не планируют пытаться ускорить его. Генсек альянса Йенс Столтенберг указывал, что точные сроки вступления Киева назвать невозможно, поскольку страна находится в "разгаре войны".

Первый шаг

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила плана действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стремление в НАТО. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил в мае текущего года о создании Киевом вместе с бывшим генеральным секретарем Североатлантического альянса (2009-2014) Андерсом Фог Расмуссеном международной консультативной группы для подготовки предложений о гарантиях безопасности.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что попытка международной консультативной группы "слепить некие гарантии" в узком кругу и предъявить их России станет тупиковым направлением. Он пояснил, что изначальная концепция предполагала, что в договоре будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса и гарантии от ряда государств, которые учтут интересы Киева, Москвы и остальных сторон в регионе.