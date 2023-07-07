Болгарский православный активист попытался помещать движению кортежа Зеленского в Софии

Полицейские не дали Атанасу Стефанову перекрыть дорогу автомобилям и задержали его

СОФИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Болгарский политический активист, православный иподиакон (помощник диакона) Атанас Стефанов в четверг попытался помешать движению кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Софии. Об этом в пятницу сообщила газета 24 Chasa.

На опубликованных изданием кадрах видно, как активист попытался выбежать к проезжей части с православным богослужебным крестом в руках и перекрестить кортеж украинского лидера. "Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты", - выкрикивал Стефанов, облаченный в черную рясу. Болгарские полицейские не дали протестующему перекрыть дорогу автомобилям и задержали его.

Стефанов является членом общественной организации "Друзья России и православного мира". В марте он сорвал флаг Украины со здания мэрии Софии. В 2019 году болгарский активист посетил пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина и подарил российскому лидеру православную икону.

Зеленский в четверг посетил Болгарию с визитом по приглашению правительства республики. Он прибыл в Софию из Кишенева на болгарском правительственном самолете. Основными темами переговоров украинского лидера с руководством республики было увеличение объемов военной помощи Киеву и приобретение российского оборудования с недостроенной болгарской АЭС "Белене". Лидер оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов назвал приезд Зеленского в Софию попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, а президент Болгарии Румен Радев отказался поддержать планы правящей коалиции по передаче Киеву запасов оружия и боеприпасов из резервов армии республики.