Два палестинца погибли в столкновениях с израильскими солдатами в Наблусе

Еще трое госпитализированы, сообщило Министерство здравоохранения Палестины

КАИР, 7 июля. /ТАСС/. Два палестинца погибли в пятницу в ходе столкновений с израильскими военными в городе Наблус, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Как уточняет агентство Wafa, израильские силы ранним утром вошли в центральные районы Наблуса, где провели обыски нескольких домов. Произошли столкновения, после чего израильские солдаты открыли огонь по группе палестинцев. Двое из них были убиты, еще трое с огнестрельными ранениями были доставлены в местный госпиталь.

Рейд израильской армии в Наблусе прошел спустя чуть более суток после завершения спецоперации в городе Дженин и одноименном лагере беженцев, также расположенных на Западном берегу Иордана. По последним данным Минздрава Палестины, в ходе столкновений в Дженине и его окрестностях погибли 13 палестинцев, ранения получили не менее 120 арабов. На фоне этой акции палестинское руководство приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями. Власти также решили "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа".