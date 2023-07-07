Зеленский надеется, что достигнет договоренностей с Эрдоганом на встрече в Стамбуле

В частности, речь идет о вопросах, касающихся зерновой сделки и поддержки Киева на пути в НАТО

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом достигнет договоренностей, в частности по вопросам зерновой сделки и поддержки Киева на пути в НАТО.

"У нас есть несколько вопросов. Зерновая инициатива. Очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО. Обмен пленными. Много вещей, о которых мы будем говорить. Верю, что у нас будут договоренности с президентом Турции", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Переговоры Зеленского и Эрдогана запланированы в пятницу в Стамбуле. Как сообщили ТАСС в администрации турецкого лидера, они пройдут в двустороннем формате и составе делегаций. Основными темами станут перспективы урегулирования украинского кризиса и продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.