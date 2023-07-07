По словам чешского премьер-министра Петра Фиалы, республика продолжит активно помогать Киеву во всех областях

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с находящимся в республике с визитом президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы", - сказал Фиала. Республика, по его словам, продолжит активно помогать Украине во всех областях, включая оборонную.

"Чехия поможет с обучением [военных] пилотов, включая летчиков для [истребителей] F-16", - сказал Фиала. Прага, в частности, передаст Киеву учебные симуляторы, чтобы обучение летчиков также проходило непосредственно на Украине.

Говоря о предстоящем саммите Североатлантического альянса, премьер выразил надежду, что "все союзники по НАТО поддержат Украину в реализации ее планов по вступлению в НАТО". "Она [Украина] может рассчитывать на голос Чехии", - сказал Фиала.