В Белом доме заявили, что для вступления в НАТО Украине нужно соответствовать критериям

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, двери альянса для новых членов открыты

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Стране, которая намеревается вступить в НАТО, необходимо соответствовать конкретным критериям, двери альянса для новых членов открыты. О неизменности этой позиции 6 июля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ситуацию вокруг Украины.

"Мы считаем, что самое главное, на чем следует сосредоточиться, - это борьба, которой они занимаются. А если рассматривать послевоенную Украину, то вопрос в том, каковы будут ее потребности в безопасности, какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что у них по-прежнему будет протяженная граница с Россией. Конечно, мы все еще верим в принцип открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна соответствовать определенным требованиям, и что должно пройти активное обсуждение между этой страной и альянсом, мы хотим соблюсти эту процедуру", - сказал он в интервью радиостанции Voice of America (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Кирби отвечал на вопрос о том, поддерживает ли американская администрация "запуск четкой дорожной карты" членства Киева в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе. По утверждению представителя Белого дома, США и другие союзники Киева уже дали понять России, что не только они, но и "весь мир продолжит поддерживать Украину".

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила плана действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стремление в НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.