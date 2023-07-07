Депутаты партии "Шор" бойкотируют заседание парламента из-за давления на оппозицию

Парламентарии проявили солидарность с вице-председателем партии Мариной Таубер, которую уже год преследует судебная власть, отмечается в сообщении партии

КИШИНЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Депутаты запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" бойкотируют заседание парламента в пятницу, обвинив правящую Партию действия и солидарности в давлении на оппозицию.

"Депутаты партии "Шор" бойкотируют сегодняшнее заседание парламента в знак протеста против антинародной политики, продвигаемой Партией действия и солидарности. Уточняем, отсутствие на заседании парламента не означает бездействия депутатов фракции партии "Шор". Они продолжают работать на территории, общаясь с гражданами и находя пути решения их проблем", - говорится в сообщении Telegram-канала партии.

В сообщении отмечено, что вынесенные правящей партией на обсуждение законопроекты позволят властям "еще больше контролировать СМИ и общество, избегая обсуждения реальных проблем граждан". В нем подчеркнуто, что своим бойкотом депутаты проявили солидарность с вице-председателем партии Мариной Таубер, которую уже год преследует судебная власть.

В июне Конституционный суд Молдавии одобрил запрос правительства о запрете партии "Шор", которая проводила в Кишиневе акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и кабинета министров. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, указывают на выросшие в несколько раз цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию.

Власти Молдавии обвинили партию "Шор" в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и нарушении правил финансирования партии. В 101-местном парламенте организация представлена пятью депутатами.