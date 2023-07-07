СМИ: Япония выразила протест Южной Корее из-за учений в районе спорных островов

Учения прошли в конце июня в окрестностях Такэсима

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест Южной Корее из-за ее военных учений, проведенных в окрестностях спорных островов Такэсима (Токто). Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

По его информации, южнокорейские учения прошли в конце июня. В них принимали участие силы береговой охраны и военно-морского флота Республики Корея. Учения проходили без участия авиации и не подразумевали высадки на территорию островов.

"Такэсима явно является неотъемлемой территорией Японии как в свете исторических фактов, так и в соответствии с международным правом. Учения южнокорейских военных [там] абсолютно неприемлемы," - заявил директор департамента Азии и Океании японского МИД Такэхиро Фунакоси в телефонном разговоре с представителем посольства Республики Корея в Токио.

Посольство Японии в Сеуле также подало официальный протест в Министерство иностранных дел Южной Кореи. Японское правительство неоднократно протестовало и призывало приостановить учения, которые регулярно проводились там корейской стороной и раньше.

Отношения Японии и Южной Кореи ухудшились несколько лет назад на фоне обострения двусторонних споров по историческим вопросам, однако после прихода к власти президента Юн Сок Ёля стороны стали предпринимать шаги для нормализации сотрудничества. В марте текущего года южнокорейский лидер посетил Токио, а министр иностранных дел республики Пак Чин представил план урегулирования спора вокруг компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. Данная тема была одной из наиболее острых в отношениях двух государств. Лидеры двух стран пообещали продолжить работу, направленную на нормализацию отношений между Японией и Южной Кореей.

Такэсима (русское название "острова Лианкур" - прим. ТАСС) - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. В настоящее время острова контролируются ВС Южной Кореи.