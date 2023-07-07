7 июля, 08:07
Военная операция на Украине

Депутат Европарламента считает, что мир на Украине возможен только на условиях России

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По мнению Эрве Жювена, конфликт на Украине длится уже слишком долго и для Вашингтона

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мир на Украине может быть достигнут только на условиях России, заявил депутат Европейского парламента Эрве Жювен в видеоинтервью, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Как отметил Жювен, мир на Украине все еще возможен, но для этого Запад должен принять требования России, которые напрямую затрагивают вопросы ее национальной безопасности. "Европа должна двигаться в сторону установления мира. Прежде всего, нам необходимо прекращение огня, гарантии безопасности для русскоязычного населения Украины и неразмещение американских ракет у границ России. Я убежден, что такое мирное соглашение предоставит гарантии безопасности как Украине, так и России. Вместе с тем я огорчен тем, что Европа отказывается идти по этому пути", - подчеркнул политик.

При этом Жювен выразил убежденность, что Европейский Союз "серьезно ослаблен" для такой несговорчивости, а его экономическая ситуация "крайне мрачна". "Энергетический и продовольственный кризисы, влияние санкций, несомненно, приведут к падению популярности нынешних властей в ближайшем будущем. Поэтому затягивание украинского конфликта совсем не выгодно Европе", - добавил он.

Вашингтон не способен к миру

По мнению Жювена, конфликт на Украине длится уже слишком долго и для Вашингтона. Поставки оружия и непрекращающиеся санкции только усугубляют экономический кризис и снижают уровень жизни американцев, что, как считает евродепутат, скажется на исходе президентских выборов 2024 года.

"Есть большая вероятность, что в результате военная помощь Украине будет прекращена - американцы отчетливо видят, куда в действительности идут все их деньги, и их позиция может измениться в одночасье. США не в состоянии продвигать мирные инициативы, они могут только торпедировать их", - подчеркнул политик.

Мир объединяется без Запада

Жювен также напомнил, что в настоящее время происходит "беспрецедентное движение" к многополярности в мире. Появление новых региональных держав, их объединение в альянсы и постепенное ослабление "классических" центров силы могут изменить принципы ведения мировой политики. Рано или поздно Западу придется считаться с этими реалиями, считает он.

"Сегодня все меньше и меньше стран продолжают доверять Соединенным Штатам, которые никогда не держат своего слова. Все больше стран хотят объединиться в новые международные институты, которые не являются "западными клубами", вход в которые невозможен для большей части мира. И все больше стран стремятся к этому. Мир объединяется без Запада, но что более важно, мир объединяется против этих стран", - резюмировал политик. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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