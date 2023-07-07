Депутат Европарламента считает, что мир на Украине возможен только на условиях России

По мнению Эрве Жювена, конфликт на Украине длится уже слишком долго и для Вашингтона

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мир на Украине может быть достигнут только на условиях России, заявил депутат Европейского парламента Эрве Жювен в видеоинтервью, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Как отметил Жювен, мир на Украине все еще возможен, но для этого Запад должен принять требования России, которые напрямую затрагивают вопросы ее национальной безопасности. "Европа должна двигаться в сторону установления мира. Прежде всего, нам необходимо прекращение огня, гарантии безопасности для русскоязычного населения Украины и неразмещение американских ракет у границ России. Я убежден, что такое мирное соглашение предоставит гарантии безопасности как Украине, так и России. Вместе с тем я огорчен тем, что Европа отказывается идти по этому пути", - подчеркнул политик.

При этом Жювен выразил убежденность, что Европейский Союз "серьезно ослаблен" для такой несговорчивости, а его экономическая ситуация "крайне мрачна". "Энергетический и продовольственный кризисы, влияние санкций, несомненно, приведут к падению популярности нынешних властей в ближайшем будущем. Поэтому затягивание украинского конфликта совсем не выгодно Европе", - добавил он.

Вашингтон не способен к миру

По мнению Жювена, конфликт на Украине длится уже слишком долго и для Вашингтона. Поставки оружия и непрекращающиеся санкции только усугубляют экономический кризис и снижают уровень жизни американцев, что, как считает евродепутат, скажется на исходе президентских выборов 2024 года.

"Есть большая вероятность, что в результате военная помощь Украине будет прекращена - американцы отчетливо видят, куда в действительности идут все их деньги, и их позиция может измениться в одночасье. США не в состоянии продвигать мирные инициативы, они могут только торпедировать их", - подчеркнул политик.

Мир объединяется без Запада

Жювен также напомнил, что в настоящее время происходит "беспрецедентное движение" к многополярности в мире. Появление новых региональных держав, их объединение в альянсы и постепенное ослабление "классических" центров силы могут изменить принципы ведения мировой политики. Рано или поздно Западу придется считаться с этими реалиями, считает он.

"Сегодня все меньше и меньше стран продолжают доверять Соединенным Штатам, которые никогда не держат своего слова. Все больше стран хотят объединиться в новые международные институты, которые не являются "западными клубами", вход в которые невозможен для большей части мира. И все больше стран стремятся к этому. Мир объединяется без Запада, но что более важно, мир объединяется против этих стран", - резюмировал политик.