Байден выразил уверенность, что Швеция вступит в НАТО

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, президент США "рад видеть, что диалог между Турцией и Швецией продолжается"

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уверен, что Швеция вступит в НАТО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент сохраняет оптимизм в отношении того, что Швеция станет членом НАТО, 32-м союзником. Он рад видеть, что диалог между Турцией и Швецией продолжается. Он понимает, что опасения есть с обеих сторон. Но он рад, что об этом говорят и [этот вопрос] прорабатывают, и, опять же, он уверен, что Швеция станет союзником НАТО", - сказал Кирби в интервью радио Voice of America (радиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом), которое было опубликовано в четверг.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них, в частности, объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Анкара жестко критикует Стокгольм за проходящие в Швеции акции сторонников Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, а также за акции с сожжением Корана.