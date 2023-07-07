Киев и Прага подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

На церемонии подписания присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Украина и Чехия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщается на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

"Целью этого меморандума является поддержка военно-технического сотрудничества, <...> проектов по производству вооружений и боеприпасов и других проектов оборонной промышленности, реализуемых оборонными компаниями на Украине и в Чешской Республике путем различных форм партнерства", - отмечается в документе.

Согласно меморандуму, участники также будут поддерживать совместные проекты в сферах оборонной промышленности, заключать отдельные контракты между субъектами двух стран.

Ранее агентство Укринформ сообщало, что подписи под меморандумом поставили украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и первый заместитель министра обороны Чехии Франтишек Шульц. На церемонии подписания присутствовали Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Прагу в четверг. В чешской столице он провел переговоры с президентом Петром Павелом и другими представителями местных властей. Чешский президент сообщил, что на будущей неделе делегация чешских экспертов посетит Украину, где будет обсуждать возможности расширения дальнейшего сотрудничества с этой страной.

В пятницу Зеленский посетит Стамбул, где запланированы его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщили ТАСС в администрации турецкого лидера, они пройдут в двустороннем формате и составе делегаций. Основными темами станут перспективы урегулирования украинского кризиса и продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.