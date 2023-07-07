В Белом доме прокомментировали приглашение на саммит НАТО союзников США в АТР

В Вашингтоне заявили, что это решение не направлено против Китая

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Приглашение союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на саммит НАТО в Литве не является посланием для Китая. Об этом в четверг сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

"Речь идет не о послании Китаю. Все эти страны также поддерживают Украину, разумеется, по-разному. Но вы видели, как на последних саммитах альянс говорил о вызове на европейском континенте, который бросает КНР. Поэтому нет ничего необычного в том, что на саммите будет идти дискуссия или дискуссии о КНР и вызовах, с которыми она сталкивается на европейском континенте. И эти страны, эти страны Индо-Тихоокеанского региона, имеют уникальный опыт взаимодействия с КНР и могут привнести ценную перспективу в это обсуждение", - сказал он в интервью радиостанции Voice of America ("Голос Америки", признана в РФ СМИ-иноагентом).

Ранее агентство Yonhap сообщало, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль отправится 10-15 июля с визитом в Литву и Польшу и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидаются переговоры в четырехстороннем формате с Австралией, Новой Зеландией и Японией.