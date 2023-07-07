7 июля, 08:29

Суд в Азербайджане приговорил двух армянских военных к лишению свободы на 11,5 года

Арутюна Овагимяна и Карена Казаряна обвиняют в нарушении государственной границы Азербайджана

БАКУ, 7 июля. /ТАСС/. Двое армянских военнослужащих, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана, приговорены к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщило в пятницу азербайджанское информационное агентство Report.

"Сумгаитский суд по тяжким преступлениям приговорил граждан Армении - военнослужащих Арутюна Овагимяна и Карена Казаряна, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана, к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.

26 мая Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщила о пресечении попытки нарушения границы страны диверсионной группой ВС Армении. Отмечалось, что были задержаны двое армянских военнослужащих, остальные члены диверсионной группы скрылись, воспользовавшись сложным рельефом местности. 27 мая Генпрокуратура и ГПС сообщили о возбуждении в отношении задержанных армянских военнослужащих уголовного дела по шести статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе предусматривающим ответственность за контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору, терроризм, действия, направленные на возбуждение национальной вражды, незаконное пересечение границы Азербайджана. 

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