G7 может разработать антикоррупционные меры для Украины

По информации телеканала NHK, этот вопрос обсуждается на проходящем в Токио заседании министров юстиции стран G7

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Группа семи (G7) может взять на себя разработку мер по борьбе с коррупцией на Украине. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, этот вопрос обсуждается на проходящем в Токио заседании министров юстиции стран G7.

Как напоминает телеканал, "семерка" рассматривает борьбу с коррупцией как одну из составляющих процесса восстановления Украины. В связи с этим в рамках G7 может быть создана рабочая группа, которой будет поручена разработка антикоррупционных мер. Кроме того, участники встречи намерены договориться о сотрудничестве в расследовании преступлений, совершенных на территории страны.

20 мая лидеры Группы семи в совместном заявлении по итогам саммита в Хиросиме условились активизировать борьбу с коррупцией и укрепить координацию в области права и правосудия, в том числе по оказанию технической помощи странам в разработке законов и их применения.