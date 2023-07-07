ВС США утверждают, что истребители РФ второй день подряд "мешают" БПЛА США в Сирии

Командующий Центрального командования Вооруженных сил США Алексус Гринкевич заявил, что истребители РФ якобы "выпускали сигнальные ракеты перед БПЛА и пролетали в опасной близости от них, создавая угрозу безопасности"

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США утверждают, что российские истребители в четверг якобы снова помешали американским БПЛА MQ-9 Reaper, выполняющим операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом говорится в заявлении командующего Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Как указывается в заявлении, российские истребители в четверг утром якобы совершали "небезопасные и непрофессиональные действия", взаимодействуя с БПЛА США MQ-9 Reaper, осуществляющими миссии против "Исламского государства" в Сирии. Гринкевич утверждает, что истребители РФ якобы "выпускали сигнальные ракеты перед БПЛА и пролетали в опасной близости от них, создавая угрозу безопасности".

Оборонное ведомство США в пятницу опубликовало видеозапись, на которой якобы зафиксированы действия двух российских истребителей в отношении американского беспилотника. "Второй день подряд российские истребители ведут себя непрофессиональною в отношении американского аппарата над Сирией", - указано в сообщении ведомства. Телеканал CNN со ссылкой на представителя CENTCOM Майкла Эндрюса сообщает, что речь идет о двух истребителях РФ - Су-45 и Су-35.

6 июля Пентагон опубликовал видеозапись, на которой зафиксировано якобы совершение российскими истребителями Су-35 действий в отношении американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Ведомство утверждало, что "российский истребитель Су-35 приблизился к беспилотнику США MQ-9 5 июля 2023 года над Сирией" и "выпустил парашютные сигнальные ракеты" по траектории его полета, что вынудило американский аппарат совершать маневры уклонения. Другой Су-35, как полагают в Пентагоне, "расположился на траектории полета MQ-9 и включил форсажную камеру, динамично наращивая скорость и давление воздуха, что помешало оператору MQ-9 безопасно управлять устройством".

В среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотные летательные аппараты возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили безопасность полетов в районе Сирии, закрытом из-за совместных российско-сирийских учений. Он отметил, что российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотников коалиции.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения Пентагона о якобы препятствовании ВС РФ усилиям США по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике лишены здравого смысла.