Источник сообщил, что Индия считает целесообразным продление зерновой сделки

По словам высокопоставленного сотрудника Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии, нехватка зерна и рост цен на зерно на мировых рынках негативно сказывается на странах Глобального Юга

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. /ТАСС/. Индия не является активным участником мирового рынка зерна, но считает целесообразным продление зерновой сделки, так как страна выступает лидером Глобального Юга. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС высокопоставленный сотрудник Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии на условиях анонимности.

"Начиная с 2017 года Индия проводит национальную политику, направленную на самообеспечение зерновыми и бобовыми, а также на поддержку индийских фермеров. И уже с 2018 года мы практически полностью отказались от импорта пшеницы и бобовых. Есть лишь отдельные исключения. Но мы полагаем, что зерновая сделка важна, потому что нехватка зерна и рост цен на зерно на мировых рынках негативно сказывается на странах Глобального Юга", - сказал собеседник агентства. При этом он напомнил, что до строгих ограничений на импорт зерна основными поставщиками пшеницы в республику были США, Канада, Россия и Украина.

Чиновник отметил, что Нью-Дели выступает как лидер Глобального Юга (этим термином называют страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии) на международных площадках. При этом Индия не вовлечена непосредственно в переговоры по зерновой сделке.

Он также указал, что в стране действуют и жесткие ограничения на экспорт продовольственного зерна, а потому республика несколько лет не является участником мирового зернового рынка. Но в последние два года Индия несколько раз поставляла за рубеж пшеницу мягких сортов - по просьбе правительств некоторых государств, у которых была отмечена нехватка основных продуктов. "Россия и Украина поставляют на мировой рынок в основном пшеницу твердых сортов, Индия поставила по просьбе стран-партнеров пшеницу мягких сортов, и здесь мы не конкурируем друг с другом", - добавил он.

При этом собеседник агентства сообщил, что уже несколько недель в Индии обсуждается вопрос о приобретении некоторого количества зерна за рубежом в текущем году, поскольку из-за плохих погодных условий ожидается, что урожай будет хуже обычного.

"Обсуждается вопрос о возможном ослаблении ограничений на импорт пшеницы на этот год. Если негативные прогнозы на урожай подтвердятся, то такое решение может быть принято, однако пока трудно говорить об объемах приобретаемого зерна и о странах-поставщиках. В этом случае состояние мирового рынка зерна и цен на него могут стать важными и для Индии", - добавил сотрудник Минсельхоза.