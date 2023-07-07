Источник: встреча лидеров Турции и Швеции может приблизить вступление Стокгольма в НАТО

При этом собеседник агентства не исключил, что решение Анкары будет зависеть от хода переговоров с Вашингтоном о продаже американских истребителей F-16

СТАМБУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона 10 июля в Вильнюсе могут поспособствовать ускорению вступления королевства в НАТО, но произойдет это не раньше следующего саммита альянса. Такое мнение в пятницу выразил ТАСС источник в турецких политических кругах, комментируя состоявшиеся 6 июля в Брюсселе по инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга переговоры представителей Турции, Швеции и Финляндии.

"Встреча лидеров Турции и Швеции может иметь успех в том смысле, что Эрдоган смягчит позицию по вопросу ее [Швеции] членства в НАТО. Возможно повторение ситуации с Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года с Финляндией и Швецией, когда была принята дорожная карта процесса вступления северных стран в НАТО. Теперь это может распространиться только на Швецию, так как Анкара одобрила заявку Хельсинки на вступление в организацию", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что решение Турции будет зависеть от хода переговоров с США о продаже американских истребителей F-16. "По этому вопросу ведутся интенсивные торги, ситуация может измениться на саммите (НАТО в Вильнюсе 11-12 июля - прим. ТАСС), где запланированы переговоры президентов Турции и США. Поэтому вопрос тут не только и не столько в Швеции", - пояснил источник.

О предстоящей 10 июля встрече лидеров Турции и Швеции сообщил генсек НАТО. Столтенберг отметил, что королевство в любом случае не примут в состав альянса на саммите в Вильнюсе, так как ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при ее согласии.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.