7 июля, 08:42
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что предоставление Киеву дальнобойного оружия зависит только от США

При этом, по словам украинского президента, Киев просит у других западных партнеров дальнобойные снаряды

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Предоставление Украине дальнобойных систем зависит на сегодняшний день исключительно от США, поэтому украинские власти регулярно говорят с Вашингтоном о возможности их передачи. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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"Дальнобойное оружие - это не новость. Мы об этом говорим, говорим о соответствующем оружии с нашими партнерами. Прежде всего об этом мы говорим - насчет дальнобойных систем - с США. Это зависит только от них на сегодняшний день", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

В то же время Киев просит у других западных партнеров дальнобойные снаряды. "Есть еще дальнобойные снаряды - это немного другие вещи - к некоторым системам, которые у нас есть, артиллерийским системам. Об этом мы говорим не только с США, но и с другими партнерами из стран, из которых эти системы были доставлены к нам", - пояснил украинский президент.

По его словам, без дальнобойного оружия украинской армии сложно не только переходить в наступление, но и обороняться. 

Теги:
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