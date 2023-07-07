СМИ: Австрия и Швейцария присоединились к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield

По сведениям телеканала ORF, оба государства не считают участие в этой системе нарушением своего нейтрального статуса

ВЕНА, 7 июля. /ТАСС/. Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер и ее швейцарская коллега Виола Амхерд подписали в Берне декларацию о намерении двух стран присоединиться к единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield. Об этом в пятницу сообщил австрийский телеканал ORF.

Как сообщает телеканал, оба государства не считают участие в системе ПВО European Sky Shield нарушением своего нейтрального статуса. Как ранее заявила Таннер, Австрия будет защищена от ракет малой и средней дальности с 2024 года, а с 2025 года ее воздушное пространство будет полностью прикрыто. Председатель оппозиционной Австрийской партии свободы, самой популярной политической силы страны Херберт Кикль призвал власти провести общенациональный референдум по вопросу участия Вены в общеевропейской системе ПВО.

В 2022 году Германия выдвинула инициативу European Sky Shield, которая призвана создать единую европейскую систему противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечить общие закупки систем ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия.

Каждая из стран, присоединившихся к инициативе, сама решает, какие системы ей следует закупать. Считалось, что в первую очередь это стимулирует инвестиции в местные компании - производители оборонительных систем. Однако, вопреки ожиданиям французских промышленников, Германия заявила, что планирует отдать предпочтение ракетам средней дальности Iris-T собственного производства, американским ракетам большой дальности Patriot и сверхдальним израильским Arrow-3. Инициативу European Sky Shield во главе с Германией поддержали 17 европейских стран, однако Франция, Италия и Польша отказались от участия.