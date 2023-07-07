Эксперт: НАТО необходим успех наступления ВСУ для подтверждения своих военных планов

Как заявил представитель военного экспертного сообщества Брюсселя, украинское контрнаступление должно "продемонстрировать боевую состоятельность военной техники и тактики альянса в реальном конфликте с наиболее вероятным противником"

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. НАТО необходим успех наступления украинской армии в качестве подтверждения состоятельности своих новых военных планов, которые будут представлены лидерам альянса на саммите в Вильнюсе 11-12 июля и в соответствии с которыми страны НАТО будут планировать очередное повышение своих военных расходов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель военного экспертного сообщества Брюсселя на условиях анонимности.

"Контрнаступление ВСУ [Вооруженных сил Украины] использует ту же технику и ту же тактику, на которых строятся подготовленные к саммиту НАТО новые военные планы альянса. Эти планы впервые после холодной войны готовят НАТО к крупномасштабному военному конфликту в Европе, а не к операциям по проецированию силы на отдаленные регионы путем активности на ограниченных театрах военных действий. Украинское контрнаступление, которое было начато за пять недель до саммита НАТО, должно зримо продемонстрировать боевую состоятельность военной техники и тактики альянса в реальном конфликте с наиболее вероятным противником, - отметил он. - В случае провала наступления под сомнение будут поставлены принципы, лежащие в основе только что созданных новых военных планов".

Воздушная поддержка

Эксперт признал, что у Киева нет "главного козыря НАТО - мощных авиационных и морских соединений, которые играют ключевую роль в военном планировании альянса". "Однако параллельно с наступлением украинской армии в Европе прошли [с 12 по 23 июня] крупнейшие за последние 30 лет военно-воздушные учения Air Defender - 2023, в которых приняли участие до 300 различных летательных аппаратов. Они отрабатывали масштабные военно-воздушные операции против технологически развитого противника. Таким образом, воздушная компонента обкатывалась военными НАТО синхронно с контрнаступлением на Украине, но не в боевом, а в учебном режиме", - продолжил эксперт.

По его словам, неудача наступления на Украине "вызовет понимание у участников саммита НАТО в Вильнюсе, что недавно разработанные военные планы альянса уже нуждаются в доработке, по крайней мере в своих сухопутных разделах". Более того, "нет никаких гарантий, что воздушная составляющая, которая не обкатывалась в боевых условиях против равного противника, не окажется так же далека от совершенства".

Как полагает эксперт, это может привести к "снижению доверия стран НАТО к новым планам "коллективной обороны", разработанным штабами альянса". "Именно поэтому для США и НАТО настолько важен хотя бы номинальный успех украинского контрнаступления", - подчеркнул он.

Психологические проблемы

"Конечно, у союзников [стран - членов НАТО] сейчас нет свободы маневра. Какими бы ни были их сомнения, они не могут не принять на саммите новые военные планы, поскольку никаких альтернативных путей военного развития у НАТО на данный момент нет. Поэтому последствия неудачи украинского контрнаступления для НАТО станут не столько практическими, сколько психологическими. Это создаст множество мелких точек напряжения на переговорах о конкретных параметрах повышения оборонных расходов, номенклатуре и объемах закупок вооружений, уровне поддержки Киева, а также обострит конкуренцию между американским и европейским военно-промышленными комплексами за будущие госзаказы", - отметил эксперт.