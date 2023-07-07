В Нигерии прошла демонстрация с требованиям отозвать отчет ЕС о выборах

По оценке наблюдателей Евросоюза, результаты президентских выборов в республике не заслуживают доверия, так как национальная избирательная комиссия не смогла сверить данные ручного подсчета голосов с электронными

ПРЕТОРИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Массовая манифестация состоялась в столице Нигерии у здания представительства ЕС с требованием отозвать отчет европейских наблюдателей о президентских выборах, состоявшихся в африканской стране в феврале текущего года. Как сообщила в пятницу газета Daily Trust, отчет наблюдателей ставит под сомнение итоги голосования.

Манифестация прошла под лозунгами "Не разжигайте гражданскую войну в Нигерии", "Доклад ЕС - это позор", "Нигерийцы отвергают отчет наблюдателей ЕС". "Отчет ЕС может спровоцировать раскол и хаос в обществе, - приводит газета мнение лидера протестующих Лилиан Эне Огболе. - Нигерия - это крупная страна Африки, самая населенная в Западной Африке. Мы опасаемся, что дерзкий доклад ЕС пагубно повлияет не только на Нигерию, но и на весь Африканский континент. Мы хотим развиваться, но отчет ЕС нас тормозит".

По оценке наблюдателей ЕС, результаты президентских выборов в республике не заслуживают доверия, так как национальная избирательная комиссия не смогла сверить данные ручного подсчета голосов с электронными.

Президентские выборы состоялись в Нигерии 25 февраля, в них приняли участие 18 кандидатов. Избирком объявил 1 марта, что победил представитель правящей партии "Конгресс всех прогрессивных сил" Бола Тинубу, набравший 8,7 млн голосов (37%). В мае он был приведен к присяге.

Четыре кандидата от оппозиции подали 21 марта в суд иски, требуя пересмотра результатов выборов. Они утверждают, что голосование сопровождалось фальсификацией и манипулированием. Отчет наблюдателей ЕС приобщен к разбирательству в качестве свидетельских показаний.