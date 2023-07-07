7 июля, 09:08
Военная операция на Украине

СМИ: Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским может встретиться с Путиным

По версии телеканала A Haber, встреча необязательно пройдет в Турции, но будет очной

СТАМБУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса. С таким предположением выступил телеканал A Haber.

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По его версии, встреча необязательно пройдет в Турции, но будет очной.

Как сообщила в пятницу газета Hürriyet, Эрдоган на встрече с Зеленским вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании украинского кризиса. В повестке переговоров также будут вопросы обмена пленными между Россией и Украиной. Продление зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, станет еще одним важным вопросом на переговорах в Стамбуле.

Турецкий лидер практически на каждой международной встрече подчеркивает, что его страна единственная одновременно ведет диалог с Россией и Украиной, реализует инициативы для решения острых вопросов и будет и впредь проводить такую сбалансированную политику. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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